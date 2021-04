Bari, "Rifiuti e relitti nel porto vecchio"

BARI - Il Primo Municipio in collaborazione con la Capitaneria di Porto inizia la mappatura subacquea dei rifiuti abbandonati nel porto vecchio. Il molo di San Nicola, il Molo di Sant'Antonio e lo scalo, solitamente usato durante la cerimonia della Caravelle in occasione della nostra festa patronale, saranno passati al setaccio per poi discutere con AMIU e con la Ripartizione Ambiente, le modalità di recupero e lo smaltimento di questi rifiuti. L’obiettivo di questa iniziativa, che parte dalla commissione ambiente del municipio 1, è quello di mappare tutto ciò che si trova poggiato sul fondale di una parte del nostro territorio oggi largamente utilizzato per la pesca e dai diportasti."È un momento di grande collaborazione - sottolinea il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti - tra diversi organi della nostra città: il nostro lavoro sarà sempre mirato ad un ottica di salvaguardia ambientale. Ricordiamo però che i primi a fare la differenza, nella partita del rispetto dell'ambiente, siamo noi cittadini con le nostre azioni. Oggi dal Municipio 1 parte questo messaggio con cui vogliamo sottolineare l'importanza degli spazi all'aperto, credo che nulla possa essere meglio rappresentata dall'immensità del mare". Dobbiamo averne cura.