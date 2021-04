Basket, Champions League: il Sassari supera per 92-86 il Bamberg

(via Dinamo Sassari Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone L della seconda fase di Champions di basket maschile il Sassari perde 92-86 fuori casa contro i tedeschi del Bamberg. Primo quarto, Bilan 10-2 per i sardi. Di nuovo Bilan, 14-4. Happ, 18-7. Gentile, 23-9. Treier, Sassari prevale 28-15. Secondo quarto, Happ 30-17 per i sardi. Bendzius, 37-23. Happ, 41-25. Burnell, 43-28. Bendzius, Sassari si impone di nuovo 48-37. Terzo quarto, Bilan 50-39 per i sardi. Gentile, 53-48. Burnell, 57-52. Tripla di Chessa, 62-54. Bendzius, 65-58, Sassari trionfa 67-65. Quarto quarto, Treier 70-65 per i sardi. Bilan, 72-67. Ancora Bilan, 76-71.

Di nuovo Bilan, 78-75. Vitali, 79-78 per i tedeschi. Burnell, 81-79 per i sardi. Gentile tripla, 84-82. Kravish impatta per il Bamberg, 84-84. Ancora Kravish, 86-84 per i tedeschi. Kravish, 88-86. Hall e Larson, i tedeschi vincono questo quarto e 92-86 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Sassari. I sardi sono ultimi in classifica con 0 punti. Migliori marcatori, nel Sassari Bilan 20 punti e Burnell 15. Nei tedeschi del Bamberg Vitali 17 punti e Hall 16.