Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi perde 81-79 contro l'Hapoel Holon

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata della seconda fase della Champions di basket maschile nel girone I l’ Happy Casa Brindisi perde 81-79 dopo un tempo supplementare fuori casa con gli israeliani dell’ Hapoel Holon. Primo quarto, Gaspardo 9-3 per i pugliesi. Mc Gee impatta per gli israeliani, 11-11. Bostic, 14-11 Happy Casa. Brindisi prevale 16-13. Secondo quarto, Zanelli 21-13 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Udom, 24-13. Ancora Udom, 28-21. Brindisi si impone di nuovo 30-25. Terzo quarto, Harris tiene in partita l’ Hapoel però 36-34 per i pugliesi. Mc Gee consente agli israeliani di pareggiare, 42-42. Thompson, 47-45 Happy Casa. Pnini, l’ Hapoel Holon trionfa 52-49.

Quarto quarto, Thompson tiene in gara i pugliesi, ma 52-51 per gli israeliani. Udom, 53-52 Happy Casa. Harris impatta per l’ Holon 60-60. Di nuovo Harris tripla, 71-68 Hapoel. Bostic pareggia per Brindisi, questo quarto termina in parità, 72-72. Necessario il tempo supplementare. Nell’ extra time Pnini, 74-72 Hapoel. Perkins, 75-74 Happy Casa. Johnson, 77-75 Holon. Thompson, 77-76 per i pugliesi. Di nuovo Thompson impatta per la squadra di Frank Vitucci, 79-79. De Zeeuw, l’ Hapoel Holon vince questo tempo supplementare e 81-79 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. E’ secondo in classifica con 6 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Thompson 23 punti e Udom 11. Negli israeliani Harris 24 punti e Johnson 15. Nella sesta giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà martedì 6 Aprile alle 18,30 fuori casa contro i turchi del Pinar Karsiyaka.