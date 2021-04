Basket, Eurocup: la Virtus Bologna perde 85-81 fuori casa col Kazan

(via Virtus Segafredo via Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda gara dei quarti di finale di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna perde 85-81 fuori casa con i russi del Kazan. Primo quarto, Tessitori 6-5 per gli emiliani. Ricci, 8-5. Gamble, 10-7. Theodore, 12-10 Kazan. Gamble, 14-13 Virtus. Wolters, 16-14 Kazan. I russi prevalgono 18-14. Secondo quarto, Wolters 21-16 Kazan. Hunter tiene in gara la Virtus, ma 24-18 per i russi. Smith, 27-23. Theodore, 30-25.

Morgan, 33-26 per la squadra avversaria. White, 39-34. Klimenko, 40-35. Ancora Klimenko, i russi si impongono di nuovo 47-37. Terzo quarto, White 49-40 Kazan. Morgan, 54-43. Brown, 60-43. Canaan, 64-48. Belinelli tiene in partita la Virtus, però 66-53 Kazan. Theodore, i russi trionfano 71-61. Quarto quarto, Canaan 75-61 Kazan. Theodore, 78-68. White, 80-71. Teodosic impatta per gli emiliani, 81-81. Smith, 83-81 Kazan. Smith, i russi vincono questo quarto e 85-81 tutta la partita.

Sconfitta immeritata per la Virtus Bologna. Migliori marcatori, negli emiliani Belinelli 33 punti e Teodosic 11. Nel Kazan Canaan 19 punti e Theodore 15. Mercoledì 14 Aprile a Bologna si giocherà alle 20, 45 la terza gara decisiva per la qualificazione alla finale dell’ Eurocup di basket maschile.