Tennis, Atp Cagliari: Sonego vola in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale del torneo di tennis maschile ATP di Cagliari Lorenzo Sonego vince 6-4 5-7 6-1 contro l’americano Taylor Fritz e si qualifica per la finale. Sonego è molto preciso col servizio. Ha qualche difficoltà sotto rete nel secondo set, ma nel terzo set fa la differenza in positivo con i pallonetti i lungo linea e il dritto.

Nella seconda semifinale il serbo Laslo Djere supera 6-2 6-0 il georgiano Nikoloz Basilashvili. Nei quarti di finale Sonego prevale 3-6 7-6 6-3 col tedesco Yannick Hanfmann. Lorenzo Musetti eliminato 6-4 4-6 6-2 dal serbo Djere. Il toscano si fa notare in campo per le forti demivolèe ma non basta per superare Djere. Per il serbo decisivi i colpi da fondo campo. L’americano Fritz si impone 6-3 6-4 con lo sloveno Aljaz Bedene. Il georgiano Basilashvili batte 7-6 4-6 6-3 il tedesco Jan Lennard Struff.