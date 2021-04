Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 80-76 in casa col Kazan

(via Virtus Bologna Fb)

Nella prima gara della semifinale di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 80-76 in casa con i russi del Kazan. Primo quarto, Weems 6-4 per gli emiliani. Teodosic, 11-4. Ancora Teodosic, 15-8. Belinelli e Hunter, Bologna prevale 23-19. Secondo quarto, Pajola 26-24 Virtus. Di nuovo Pajola, 31-30. Smith, 34-33 per i russi. Tessitori, 38-34 per gli emiliani. Teodosic, 40-36. Tessitori, Bologna si impone di nuovo 44-36. Terzo quarto, Pajola 46-38 Virtus. Teodosic, 50-38. Tessitori, 53-46.

Belinelli, 56-50. Holland impatta per i russi, questo quarto termina in parità, 56-56. Quarto quarto, Morgan 59-56 Kazan. Brown, 61-58. Holland, 64-61. Teodosic, 66-64 Virtus. Hunter, 70-68. Teodosic, 78-72. Ancota Teodosic, la Virtus Bologna vince questo quarto e 80-76 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Migliori marcatori, per la Virtus Teodosic 27 punti e Belinelli 12. Per i russi Smith 22 punti e Holland 13. La Virtus Bologna giocherà la seconda gara della semifinale di Eurocup venerdì 9 Aprile alle 20, 45 a Kazan in Russia.