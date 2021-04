Tennis: Lorenzo Musetti giocherà il torneo di Montecarlo

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Musetti giocherà il torneo di Montecarlo. Ha ricevuto una wild card. Lo ha comunicato il suo allenatore Simone Tartarini che ha dichiarato: “ La comunicazione della wild card è arrivata al manager di Lorenzo, Ugo Colombini. Musetti per ora non sa ancora niente di questa grande notizia per lui. Sta facendo strechting in palestra e non ho voluto disturbarlo. Lorenzo ci sperava e avere una wild card per Montecarlo per lui è certamente una grande soddisfazione”.

Il torneo di Montecarlo si svolgerà dall’11 al 18 Aprile. Musetti ha eccellenti possibilità di andare il più avanti possibile a Montecarlo e il 2021 può regalare a lui e ai tanti suoi sostenitori che lo seguono in Tv grandissime soddisfazioni.