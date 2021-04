Basket: il San Severo perde 98-92 a Ferrara

Nel recupero di A/2 di basket maschile il San Severo perde 98-92 a Ferrara. Primo quarto, Clarke 8-2 per i pugliesi. Hasbrouck, 13-12 per gli emiliani. Di Donato, San Severo prevale 22-18. Secondo quarto, Vencato 26-24 per gli emiliani. Ikangi impatta per i pugliesi, 26-26. Baldassarre, 39-36 per la squadra avversaria. Ogide permette ai pugliesi di pareggiare di nuovo, 39-39. Contento, San Severo si impone ancora 48-43. Terzo quarto, Ikangi e Ogide 55-46 per i pugliesi.

Panni e Pacher, Ferrara impatta 59-59. Zampini, 67-61 per gli emiliani. Baldassarre, Ferrara trionfa 69-66. Quarto quarto, Hasbrouck 78-71 per gli emiliani. Clarke, 82-80 per i pugliesi. Pacher, 86-82 per la squadra avversaria. Fantoni, Ferrara vince questo quarto e 98-92 tutta la partita. Sconfitta immeritata per San Severo. E’ ultimo in classifica con 8 punti insieme alla Stella Azzurra Roma. Migliori marcatori, nei pugliesi Clarke 27 punti e Ogide 13. Negli emiliani Hasbrouck 23 punti e Baldassarre 19. Nel prossimo recupero il San Severo giocherà domenica 18 Aprile alle 17 in casa contro il Forlì.