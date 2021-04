Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 80-71 contro l'Armani Milano ed è primo in classifica

(Happy Casa Brindisi Via Fb)





Nella ventiseiesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 80-71 in casa contro l’Armani Milano. Primo quarto, Punter 8-4 per i lombardi. Zanelli, 10-8 per i pugliesi. Willis, 16-10. Bostic, 20-13. Krubally, Brindisi prevale 22-17. Secondo quarto, Bell 26-21 Happy Casa. Bostic, 28-24. Bell, 31-24. Willis, 33-26. Bostic, 38-33. Zanelli, Brindisi si impone di nuovo 41-35. Terzo quarto, Bostic 44-38 Happy Casa. Gaspardo, 47-40. Ancora Gaspardo, 52-49. Bell, 57-50. Visconti, Brindisi trionfa 59-50. Quarto quarto, Visconti 63-50 per i pugliesi.

Rodriguez tiene in gara l’Armani, ma 63-57 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Willis, 67-61 Happy Casa. Bostic, 69-61. Krubally, 73-63. Krubally, 76-65. Zanelli preciso nei tiri liberi, 78-70. Bell, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 80-71 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono primi in classifica con 36 punti insieme all’ Armani Milano. La squadra di Frank Vitucci però è prima da sola perché ha vinto tutti e due gli scontri diretti con i lombardi. Vinse anche nell’andata a Milano. Migliori marcatori, nei pugliesi Willis 17 punti e Bostic 15. Nell’Armani Milano Rodriguez 23 punti e Shields 11. Nella ventisettesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà mercoledì 14 Aprile alle 18 fuori casa contro il Pesaro.