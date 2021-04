Calcio femminile: il Milan e la Roma volano in finale di Coppa Italia

(via Ac Milan Fb)





Nella seconda semifinale di ritorno la Roma perde 3-2 fuori casa con la Juventus ma si qualifica per i due gol realizzati in trasferta che valgono doppio dopo che nell’andata vinse la Roma 2-1 in casa. Nel primo tempo al 18’ passa in vantaggio la Juventus con la danese Sofie Junge Pedersen di testa su cross di Arianna Caruso. Nel secondo tempo al 32’ pareggia la francese Lindsey Thomas di testa su cross di Elena Linari. Al 37’ la Roma passa in vantaggio con la spagnola Paloma Lazaro di testa. Al 92’ pareggia Cristiana Girelli di testa. Al 51’ la Juve realizza il gol della vittoria con Sara Gama, tiro di sinistro ma è eliminata dalla Coppa Italia.

Il Milan e la Roma si qualificano per la finale della Coppa Italia di Calcio Femminile. Nella prima semifinale di ritorno il Milan vince 4-2 in casa con l’Inter. Nel primo tempo passa in vantaggio il Milan all’8’ con la spagnola Veronica Boquete, tiro in diagonale da fuori area. Al 14’ raddoppia Veronica Boquete, tiro di sinistro. Nel secondo tempo al 16’ l’ Inter riapre la partita con Gloria Marinelli, tiro di destro. Al 34’ il Milan realizza il terzo gol con l’ inglese Natasha Dowie, tiro al volo. Al 41’ Natasha Dowie di testa su cross di Valentina Bergamaschi segna la quarta rete. Al 91’ l’ Inter segna il secondo gol con la danese Caroline Moller, tiro di destro. Nell’andata vinse l’Inter 2-1 in casa.