Cerca di dare fuoco alla nipote: arrestato

Il culmine della follia si è avuto quando lo zio orco ha legato la nipote 25enne con una catena nel tentativo di darle fuoco, dopo averla cosparsa di liquido infiammabile, non andato a buon fine grazie all'intervento del fratello della giovane (con problemi psicologici), che l'ha fatto desistere facendogli perdere l'accendino.





A mettere fine a questa triste vicenda è stata la ragazza che con la sua educatrice ha denunciato il tutto alla Polizia, facendo scattare le manette con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal gip di Taranto.

E' stato arrestato un uomo di 49 anni per le continue vessazioni durate un anno nei confronti della sorella malata e dei suoi nipoti, che vivevano nella sua abitazione a Palagianello in provincia di Taranto. L'uomo, per imporre la propria autorità, non esitava a legare sistematicamente la sorella per continue violenze psichiche ai propri familiari.