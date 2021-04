Puglia esempio negativo per il Financial Times

L'articolo si conclude comprendendo l'arduo compito a cui è chiamato il premier Draghi sul tema delle vaccinazioni: "Numeri negativi che evidenziano la sfida che sta affrontando il primo ministro Mario Draghi e di come il suo governo sta tentando di riparare agli errori del precedente governo, per garantire che le forniture limitate di vaccini vadano agli anziani e ai più vulnerabili il più rapidamente possibile".

Continua il periodo negativo, causa Covid, per la Puglia che, dopo essersi attestata tra gli ultimi posti come Regione meno virtuosa nell'ambito delle vaccinazioni, viene citata anche dal Financial Times come esempio negativo per la somministrazione dei vaccini. Il giornale economico londinese ha dichiarato infatti che: "La Puglia è forse il miglior esempio del sistema disfunzionale delle vaccinazioni", sottolineando i dati: "Il 98% delle persone tra i 70 e i 79 anni che ancora, alla fine della settimana, aspettavano la prima dose, così come quasi metà degli over 80".