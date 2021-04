Notte di sanzioni a Bari

- Notte piena di sanzioni a Bari, dove 10 ragazzi sono stati pizzicati in b&b, nel quartiere Murat, dalla Polizia locale allertata dai vicini per il disturbo provocato. Altra infrazione è avvenuta nel quartiere Poggiofranco, dove una pizzeria è risultata in piena attività con clienti seduti ai tavoli impegnati a consumare alimenti e bevande, che sono diventati 'salati' per le multe comminate tra gli altri anche al titolare dell'attività. Ultime sanzioni sono state destinate ad un gruppo di persone trovate in giro a tarda ora senza dispositivi di protezione.