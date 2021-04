Coma Cose, ''Fiamme negli occhi'' è Disco di Platino

Non accenna a spegnersi il successo di Fiamme negli occhi il brano che i Coma_Cose hanno presentato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, tra i più apprezzati della kermesse: certificato oro a sole tre settimane dalla release, il brano ha ottenuto oggi il DISCO DI PLATINO FIMI/GfK. Fausto Lama e California aggiungono così un’altra importante tappa alla loro storia d’amore e di rivalsa che in soli tre anni li ha visti passare dalla rassegnazione di dover rinunciare alla musica al riuscire a renderla il centro della propria vita, imponendosi come riferimento cardine del panorama cantautorale italiano.

Il brano che ha collezionato ad oggi oltre 18 milioni di stream complessivi e sfiora le 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, è la pennellata più pop e solare nel quadro di NOSTRALGIA, il nuovo lavoro discografico dei Coma_Cose pubblicato il 16 aprile per Asian Fake/Epic Records Italy - Sony Music, che ha debuttato alla quinta posizione della classifica settimanale FIMI/GfK. Sette tracce alla scoperta di ambientazioni e temi nuovi, tradizionalmente assenti o trascurati dalla musica leggera, per sintetizzare tutte le riflessioni sul proprio passato, servendosi dei ricordi come leva per descrivere il presente.

Un presente ancora poco definito, in cui la parola "concerto" sembra portare con sé un grande punto interrogativo, nonostante l’accesa fiducia in una rinascita collettiva. Proprio per parlare della ripartenza e del futuro della città di Milano, e dei sogni e speranze che riguardano anche la musica, il teatro e gli spazi dell’arte, i Coma_Cose hanno accettato l’invito di Luce! - il nuovissimo progetto digitale di Quotidiano Nazionale - per dialogare con il sindaco Beppe Sala, nella splendida cornice della Triennale di Milano. Il video sarà disponibile da domani - 27 aprile – alle ore 14.00 su www.luce.news.