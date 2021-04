Coni: Paolo Rossi entra nella "Walk of Fame"

L'ingresso è stato ufficializzato dalla Giunta nazionale del Coni, riunitasi nella giornata di venerdì 9 aprile 2021. Di questo gruppo ristretto faranno parte anche altri 4 atleti, quali il pesista Alessandro Andrei, il ciclista Paolo Bettini, il lottatore Vincenzo Maenza e la campionessa dello sci di fondo, Gabriela Parruzzi.

Dopo l'intitolazione della Sala del Consiglio Federale della Figc presso la sede centrale di via Allegri in Roma, lo scorso 5 marzo, i vertici dello sport italiano hanno concesso un altro riconoscimento a Paolo Rossi. Il goleador dell'Italia Campione del Mondo di Spagna '82, morto il 10 dicembre 2020, entra a far parte della "Walk of Fame", la speciale graduatoria stilata dal Coni.