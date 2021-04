Cosa c'è nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

Stop a quota 100, 228mila nuovi posti per gli asili, accesso snello, semplificazione e digitale per la P.A, la laurea varrà già come esame di Stato. Più gare nei servizi pubblici, 25 miliardi per i treni veloci. Non è prevista la proroga del Superbonus fino al 2023. La supervisione politica del piano sarà a Palazzo Chigi.

ROMA - Bruxelles ha dato il primo via libera al pacchetto di riforme e investimenti da cui passa la ripartenza del nostro Paese. Digitalizzazione e transizione ecologica sono due pilastri del testo che il governo presenterà al Parlamento. L'impegno del presidente del Consiglioè 'consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno'.Nella bozza vengono anticipate sei missioni, quattro grandi riforme. Tra tutte le priorità trasversali il sostegno a giovani, donne, Sud. Previste 30 grandi infrastrutture di ricerca e uno di eccellenza per le epidemie. La stima del suo impatto sul Pil "sarà nel 2026 di almeno 3,6% più alto".