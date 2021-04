Covid: +475 casi in Puglia. I decessi sono 70

BARI - Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute,, informa che oggi martedì 6 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.759 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 475 casi positivi: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti.Sono stati registrati 70 decessi: 50 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.932.738 test. 146.892 sono i pazienti guariti. 50.454 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 202.347 così suddivisi: 79.008 nella Provincia di Bari; 19.727 nella Provincia di Bat; 14.674 nella Provincia di Brindisi; 37.359 nella Provincia di Foggia; 19.344 nella Provincia di Lecce; 31.245 nella Provincia di Taranto; 698 attribuiti a residenti fuori regione; 292 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.4.2021 è disponibile al link:L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco precisa quanto segue: “Sono 15 i decessi avvenuti in Puglia nella giornata di oggi. Nel bollettino compare però un numero più alto, pari a 70, perché sono stati caricati oggi sul sistema dati relativi agli ultimi 7 giorni. 70 decessi in una settimana sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia”.I 70 decessi caricati oggi nel sistema, suddivisi per data e territorio: 30 Marzo: 4 Asl Bari; 1 Aprile: 4 Asl Bari; 2 Aprile: 4 Asl Bari; 2 Asl Taranto; 3 Aprile: 10 Asl Bari; 2 Asl Taranto; 4 Aprile: 11 Asl Bari; 1 Asl Taranto; 5 Aprile: 11 Asl Bari; 2 Asl Foggia; 1 Asl Lecce, 3 Asl Taranto; 6 Aprile: 6 Asl Bari; 2 Asl Brindisi; 2 Asl BT, 5 Asl Foggia.