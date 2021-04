Tentata violenza su 32enne: arrestato nigeriano

Potevano avere conseguenze peggiori le 'particolari' attenzioni che un uomo di origini nigeriane ha mostrato nei confronti di una ragazza di 32 anni mentre faceva jogging su Viale Unità D'Italia, a Taranto. La vittima si è sentita prima palpeggiare e poi presa per un braccio, per poi essere molestata. Sono stati dei passanti allertati dalle urla della donna a far allontanare l'uovo dalla vittima. Intercettato dalla polizia, l'uomo, senza fissa dimora, si sarebbe dimenato durante l'arresto, continuando a minacciare gli agenti l'interno della Volante.