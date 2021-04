Covid, Presidente Anpals Guglielmi: ''E' più facile contagiarsi in un parco che in palestra''

ROMA - Il 20% dei titolari di strutture sportive hanno deciso di riaprire nonostante i divieti previsti dal Dpcm. E' quanto emerge da una stima dell'Associazione Nazionale Palestre e Lavoratori Sportivi (Anpals). "E' più facile contagiarsi all'aperto andando in un parco, prendendo un autobus pubblico, andando in una farmacia piuttosto che andando in una palestra", dice all'Ansa il presidente Anpals Giampiero Guglielmi.