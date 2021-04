Dichiarazioni Lopalco, Gemmato: "Vive su un altro pianeta e mente a se stesso"

BARI - "Buongiorno, assessore Lopalco. Leggo le dichiarazioni rilasciate a Rainews24 in cui afferma che "se copriremo i deboli si potrà riaprire tutto" e mi chiedo perché, fino ad ora, ha invece provveduto a vaccinare amministrativi, amici, amici degli amici, gente più furba di altra e categorie non prioritarie. Tutto ciò ha portato all'apertura di inchieste da parte della magistratura, ne ha parlato la stampa nazionale ed internazionale, la Puglia modello negativo nella gestione dell'emergenza; solo oggi si rende conto della portata pericolosa delle sue scelte adottate finora? Continuare poi ad incolpare la comunicazione o i giornalisti o chi male interpreta il "fenomeno" Puglia, altro non è che una bugia raccontata a se stesso". Così l'on., coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia.