Coronavirus, GIMBE: contagio in frenata, ciclo vaccini completo per il 44% degli over 80 e il 3% dei 70-79

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 7-13 aprile, la riduzione dei nuovi casi (-15,4%). Aumentano i decessi (+7,5%), ma iniziano lentamente ad alleggerirsi gli ospedali: rimangono sopra la soglia di saturazione 7 Regioni per l'area medica e 13 per le terapie intensive. Così in una nota la Fondazione indipendente.Sul fronte vaccinazioni - prosegue GIMBE - zero copertura per un over 80 su quattro e fascia 70-79 ancora ai nastri di partenza: la campagna vaccinale rimane ostaggio dei ritardi di consegna e delle crescenti diffidenze dei cittadini verso AstraZeneca e ora anche Johnson & Johnson. Il piano per le riaperture non può prescindere dal raggiungimento di specifici target vaccinali, in particolare per le fasce a rischio.