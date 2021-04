Emiliano vice presidente della conferenza Stato-regioni

Michele Emiliano ha così commentato la sua nomina: "Fedriga potrà sempre contare sulla mia leale e incondizionata collaborazione nello svolgimento di questa delicatissima funzione di governo del Paese. Così come potranno contare tutti i presidenti di Regione e Province autonome, siamo diventati amici sul serio in questi anni, un'amicizia forgiata anche in momenti drammatici, ci siamo aiutati moltissimo, lavorando senza distinzione di partito e sempre nell'interesse generale. Li ringrazio per questo grande onore che ricevo oggi da tutti loro".





Sono giunti ai nuovi vertici della Conferenza gli auguri della Ministra per il rapporto con le Regioni Maria Stella Gelmini: "Andiamo avanti con spirito di collaborazione e con una positiva sinergia tra governo ed enti locali. Abbiamo tante sfide davanti a noi, tante urgenze da affrontare per il Paese e per i territori, e sono certa che insieme faremo un buon lavoro per dare ai nostri concittadini le risposte che aspettano".

Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Frediga, è stato eletto all'unanimità nuovo presidente della Conferenza Stato-Regioni con al suo fianco, come vice presidente, il governatore della Puglia Michele Emiliano. Con l'elezione avvenuta ad unanimità, i due Presidenti di Regione succedono rispettivamente a Bonaccini e Toti.