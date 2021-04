Il Bari ad Avellino per blindare il terzo posto

(via Ssc Bari Fb)





Gli uomini di Carrera, reduci dall'1-0 in casa della Vibonese, cercheranno il secondo successo consecutivo lontani dal San Nicola per insidiare la compagine irpina, al secondo posto della graduatoria del Girone C della Serie C 2020-21.





Una vittoria sul rettangolo del Partenio-Lombardi consentirà al Bari di ridurre sia a -1 il distacco dal secondo posto detenuto dall'Avellino sia di blindare il terzo posto con un allungo sul Catanzaro. Il club calabrese, per alcune sue positività al COVID-19, non potrà far visita alla Juve Stabia e dovrà recuperare l'incontro con le vespe mercoledì 21 aprile.

- La Campania per il Bari corrisponde ancora una volta ad una diretta televisiva in chiaro. Dopo il confronto con la Juve Stabia disputatosi lo scorso 3 marzo, a partire dalle 17.30 (inizio del collegamento alle 17.05) i biancorossi potranno essere nuovamente visionati sul canale 13 del digitale terrestre di Antenna Sud, nel confronto esterno con l'Avellino.