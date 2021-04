Nel secondo tempo al 5’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Pettinari, tiro di destro. Al 17’ pareggia Jallow, tiro da fuori area. Al 22’ il Lecce ritorna in vantaggio con Henderson, tiro in diagonale su passaggio di Coda. Al 24’ Coda sfiora la terza rete. Successo importante per il Lecce. E’ secondo in classifica con 61 punti.

Nella trentaquattresima giornata di Serie B il Lecce vince 2-1 a Vicenza. Nel primo tempo al 7’ Henderson dei salentini con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 17’ Rigoni dei veneti va vicino al gol. Al 29’ Padella del Vicenza di sinistro colpisce la traversa. Al 39’ Meccariello del Lecce non riesce a schiacciare di testa in porta.