NEW DELHI — Nuovo record mondiale di casi di coronavirus in India. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332.730 contagi, portando il totale a oltre 16 milioni. È il secondo giorno consecutivo che l’India registra questo primato: ieri i casi erano stati poco meno di 315mila. Le vittime delle ultime 24 ore sono 2.263, per un totale dall’inizio della pandemia di 186.920 morti.