Juventus, Agnelli incontra Max Allegri

MILANO - Aria di revival in casa bianconera in caso di un risultato negativo contro il Napoli? Secondo la Gazzetta dello Sport sì. "Il presidente della Juve Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, avrebbero seguito ieri sera il derby insieme". Lo riporta la versione odierna della 'Rosa', secondo cui l'incontro tra l'ex allenatore e il presidente bianconero sarebbe avvenuto "nel pomeriggio, per gli auguri di buona Pasqua". I due, si legge ancora, "si sentono spesso e si vedono con una certa regolarità".