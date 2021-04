Il ricordo di Lucio Dalla a 'Quante Storie' su Rai3

(Foto Ufficio Stampa Rai)

ROMA - Un genio che non sapeva leggere la musica, ma che, proprio grazie alla musica leggeva nel cuore della gente. Questo è stato Lucio Dalla, uno dei più importanti cantautori della nostra scena musicale. Ospiti di Giorgio Zanchini a Quante Storie, in onda lunedì 5 aprile alle ore 12.45 su Rai3, sono Ernesto Assante e Gino Castaldo, che ripercorrono la biografia di un artista in continuo cambiamento, capace di tenere insieme, con la sua aria da giullare stralunato, il linguaggio popolare e la poesia più raffinata.