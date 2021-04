Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano: il giorno della bandiera sull’ultimo solaio

BARI – Sarà la bandiera Tricolore, come usa nei cantieri edili, a sancire un passaggio cruciale per il nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Con il completamento della posa dell’ultimo solaio e delle opere strutturali, infatti, il corpo di fabbrica del nuovo ospedale in costruzione risulta finito e coperto. Issare la bandiera sul punto più alto rappresenta un passaggio importante e fortemente simbolico per le maestranze e, nello stesso tempo, un momento di verifica dello stato di avanzamento del cantiere.All'incontro, in programma domani 20 aprile alle ore 10 nell’area del cantiere, parteciperanno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco, il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro, il Direttore Generale ASL Bari Antonio Sanguedolce, il Direttore Amministrativo ASL Bari Gianluca Capochiani e i Sindaci di Monopoli, Angelo Annese e Fasano, Francesco Zaccaria.