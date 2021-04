MILANO — È una questione matematica: l’immunità di gregge non potrà essere raggiunta in Italia entro agosto e neanche a settembre, in quanto sebbene il numero dei vaccini stia volando, mancano all’appello gli under 18, per i quali non è in corso alcun tipo di vaccinazione anti Covid. A chiarirlo è il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano.