"C'è il rischio che si capovolga e affondi", ha detto Mortenson, aggiungendo che ciò potrebbe causare la fuoriuscita di gasolio e olio combustibile dai suoi serbatoi. Secondo quanto riferito oltre al monitoraggio dell’unità, sono stati inviati in soccorso della nave alla deriva anche i rimorchiatori. L’Eemslift Hendrika, costruita nel 2015 e registrata nei Paesi Bassi, lunga di 111,6 metri (366 piedi) e larga 17, è una nave da trasporto yacht, che trasporta barche più piccole sul suo ponte, secondo Starclass Yacht Transport con sede a Monaco, che commercializza i servizi della nave. è gestito da Starclass Yacht Transport (come riporta Tradewinds) ed è utilizzato per il trasporto di yacht tra la Norvegia e la Turchia.





Sul ponte, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , trasporta una nave per acquacoltura di 24 metri, un paio di barche da lavoro più piccole, un cabinato e uno yacht a vela.

Altri sono stati issati direttamente dal ponte. Tutti sono stati portati in salvo, ma la nave, attualmente a circa 130 km (80 miglia) dalla costa del Mare del Nord, è a rischio di affondamento. Questa notte la nave ha perso potenza, andando alla deriva in direzione Sud a una velocità compresa tra due e tre nodi. "La nave ha perso la potenza del motore principale durante la notte ed è andata alla deriva", ha detto all'emittente pubblica NRK Hans Petter Mortenson dell'amministrazione costiera norvegese.