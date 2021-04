Puglia Sounds: finanziati 92 nuovi progetti musicali

BARI - Sono 92 i progetti che diffondono la cultura musicale pugliese ammessi al terzo finanziamento degli avvisi pubblici Puglia Sounds Producer 2020/21, Puglia Sounds Tour Italia 2020/21, Puglia Sounds Live Puglia 2020/21 e Circuito dei Luoghi Puglia Sounds 2020/21 realizzati nell’ambito di Puglia Sounds Plus, la linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. 92 progetti musicali che si vanno a sommare ai 224 finanziati dalle prime due scadenze per un totale di 316 tra nuove produzioni discografiche, produzioni multimediali in streaming, tour e concerti in Puglia e in Italia che, considerata l’emergenza sanitaria, si potranno realizzare entro il 15 novembre 2021. Prosegue quindi l’azione di Puglia Sounds per sostenere artisti, operatori, etichette discografiche, produttori, agenzie di booking, organizzatori di concerti e festival messi a dura prova dall’emergenza sanitaria. Nello specifico i quattro avvisi pubblici incentivano e sostengono la produzione artistica e la circuitazione musicale in Puglia e in Italia.Puglia Sounds Producers 2020/21, l’innovativo bando che favorisce la realizzazione di produzioni e coproduzioni musicali originali multimediali e multidisciplinari in streaming, ammette a finanziamento per la terza scadenza – per un totale di euro 118.600,00 – 19 progetti di Claver Gold & Murubutu; Mr.Bogo, King Hammond, The Big Ska Swindle, Like a King!; Nando Popu; Kekko Fornarelli, Elisa Barucchieri - ResExtensa, Leandro Summo, Shadow; Khaossia; Enza Pagliara, Giorgio Distante, Marco Bardoscia; Crifiu; Kalàscima; Vera Di Lecce e Alfio Antico; Hoshiko Yamane, Coliguacho, Message To Bears, Benoit Pioulard, Bersarin Quartett, Outer, A/V (Apulian Views) - VR Experience; Underspreche; Gaia Cuatro feat Paolo Fresu; Lucia Minuetello (in arte Donna Lucia); Dado Moroni & Mietta; Claudio Prima & progetto Se.Me; Antonello Boezio&Sandro Haick; Orchestra Popolare di Via Leuca; Phenomena + Claudio Simonetti; Marco Malasomma e Giancarlo Brambilla (Kuthi Jinani) e infine Giardino arcaico. 19 nuove produzioni che si sommano alle 52 finanziate dalle precedenti scadenze per un totale di euro 355.130,00Puglia Sounds Tour Italia 2020/21, bando che incentiva la circuitazione in Italia di progetti musicali che diffondano la cultura musicale pugliese , ammette a finanziamento per la terza scadenza – per un totale di euro 137.000,00 – 42 progetti di tour per 70 concerti di Gianluca Petrella; Coro Dilectamusica; Almoraima; Walter Celi; Davide Munaron; Fabio Mancini; Ensemble Dominae; Metano's; Six Memos Ensemble; Roberto Ottaviano; INOKI; Mascarimirì; Crifiu; Pierluigi Camicia e Carmelo Andriani; Orchestra Filarmonica Pugliese; Maria Gabriella Cianci; Kekko Fornarelli; Beatrice Mappa; Ensemble SudEstada; Michele Fazio; Gianni Leccese; Vincenzo Cipriani; No Fang; Con Alma Trio; Pasta Nera Jazz Project; Giovanni Chirico; Luca di Luzio; Merifiore; Reverendo; Livio Minafra; Se.me; Kalàscima; Radiodervish; La Cantiga de la Serena; Alessia Tondo; Duo pianistico a 4 mani: Liso - Di Battista; Ensemble di Fiati "Delle Cese"; Tecla Argentieri e Matteo Emanuele Notarnicola; Donne Incanto; Plata; Eloi Calame, Eloi Calame e infine Mr. Bricks & the Rubble. 42 tour che si sommano ai 61 finanziati dalle precedenti scadenze per un totale di 103 con un budget complessivo di euro 321.030,00.Puglia Sounds live Puglia 2020/21, avviso pubblicato per favore la programmazione musicale sul territorio che supporta operatori, organizzatori di concerti e festival nello sviluppo dell’offerta culturale in Puglia, ammette a finanziamento per la terza scadenza - per un totale di euro 155.800,00 - 31 progetti per 78 concerti di Quartetto Mitja; Trio Gloria Campaner, Fabiola Tedesco, Ludovica Rana; Giulia Rimonda - Valentina Kaufman; Duo Arlia Chiacchiaretta; Leonardo Sbaffi & Cristina Campi; Giovannangelo De Gennaro & Furano sax Quartet; Duo - Roberta Gottardi e Anna D'errico; Apulia Brass Trio special guest Daniele Morandini; Stefano Miceli; Duo De Bernart / Delisi; Duo Argentieri / Mappa; Orchestra Filarmonica Pugliese; Apulian Soundscapes; The Manouchow; Rione Junno; Dominae Ensemble; Paolo Benvegnù; Cristiano Godano; Roberto Angelini; C'mon Tigre; Francesco Bianconi; Canzoniere Grecanico Salentino; Dubin; Istituto Italiano di Cumbia; Orchestra Filarmonica Pugliese; Ayso Wind Club; Radicanto; Ayso String Club; Next Generation artists - Nahaze, Boss Doms, Elenoir; Achille Lauro, Piero Romano, Orchestra Magna Grecia; Gloria Campaner – pianoforte, Ludovica Rana – violoncello, Laura Marzadori – violino, Michele Nitti – direttore Orchestra della Magna Grecia; Orchestra Magna Grecia, Belinda Davids, Roberto Molinelli; Vittorio Ferlan Dellorco e Il Quartetto D’archi Felix; Armoniensemble Piano Trio; Trio Amadeus; Gianfranco Butinar & Stefano Scartocci; Gaetano Riccobono & Massimo Faraò 4tet; Salvatore Russo trio Gypsy Jazz; Fulvio Palese "Double Drums" Quartet; Lino Patruno; Collegium Pro Musica ; Ensemble Labirinto Armonico; Bandadriatica; Manuel Agnelli; Tatsuru Arai; The Sleeping Tree; Caterina Palazzi/Kanaka Project; Vinicio Capossela; Mutubutu e Claver Gold; Calibro35; Giorgio Canali; Modena City Ramblers; Windmills Trio; Solisti dell’ensemble Orchestra Ico Magna Grecia; , Trio “Gioconda De Vito” (Silvia Grasso, Liubov Gromoglasova, Gaetano Simone); Lidia Fridman, Pasquale Greco, Vincenzo Rana, Valeria Zaurino; Duo Rana-Gromoglasova; Duo Pritchin-Libetta; Varvara Nepomnyashchaya; Raffaella Ronchi; Li Ucci Orkestra; Quartetto Abreu; Alkemia Quartet; Quartetto Talos. 31 tour in Puglia che si sommano ai 38 finanziati dalle precedenti scadenze per un totale di 38 con un budget complessivo di euro 315.500,00Infine il Teatro Fava di Modugno è ammesso alla terza scadenza dell’avviso pubblico Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/21 aggiungendosi ad Auditorium Laboratorio Urbano Giovani Open Space di Barletta, Cantieri Teatrali Koreja di Lecce, Officine Cantelmo di Lecce, Nuovo Cinema Elio di Calimera, Castello Volante di Corigliano, Officina degli Esordi di Bari, Politeama Italia di Bisceglie, Club 1799 di Acquaviva delle Fonti e AncheCinema di Bari, spazi ammessi dalle precedenti scadenze. Il bando intende realizzare una ricognizione dei luoghi (teatri, club, cinema, laboratori urbani, luoghi di cultura, librerie, club, pub, bar, musei, biblioteche, gallerie d’arte, orti botanici, riserve naturali, etc) al fine di creare un circuito regionale della musica dal vivo.Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.