Reliquie di Sant'Erasmo trafugate

- Le reliquie di Sant'Erasmo sono state trafugate dal reliquiario della Chiesa Madre di Santeramo in Colle. A dare la sconcertante notizia è stato il sindaco della cittadina barese Fabrizio Baldassarre, che ha sfogato la sua amarezza in post su facebook: "Ho appreso con turbamento e sconcerto dal parroco, don Michele Lombardi, che sono state sottratte le reliquie del nostro Santo Patrono" Baldassarre quindi, ha cercato di parlare alle coscienze dei responsabili del furto delle reliquie del protettore della cittadina: "Faccio appello alla coscienza di chi ha commesso questo atto - dice Baldassarre - affinché possa ravvedersi e trovare il modo di restituire al culto della comunità ecclesiale e a tutta la nostra città le reliquie. Il valore economico di quanto rubato è inconsistente rispetto all'inestimabile valore religioso e di tradizione popolare che ha per tutta la nostra comunità".Nella comunità ecclesiale anche il monsignor Angelo Ricchiuti, vescovo della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti: "Anche io lancio un accorato appello perché questo nostro fratello, che ha compiuto questo gesto sacrilego, ascolti la supplica della comunità ecclesiale e civile, e restituisca subito nei modi e nei tempi che gli sembreranno più opportuni la reliquia di Sant'Erasmo"