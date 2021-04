Roccuzzo, arriva nelle radio il nuovo singolo ''Aspetterò domani''

Se con "La Cura" ha preso in prestito le parole di Battiato, adesso Roccuzzo- come promesso ai suoi fan - pubblica il suo secondo inedito dal titolo “Aspetterò domani” per trattare a parole sue un delicato e quanto mai attuale argomento che riguarda tutti noi: la distanza. Quello cantato da Roccuzzo è un brano sentimentale e discreto dove la lontananza diventa una lente di ingrandimento del desiderio e della nostalgia, per cui l'unica strada percorribile è l'attesa.

Spiega l’artista a proposito del significato del suo nuovo singolo: «Questa pandemia ci ha tolto tanto, da diversi punti di vista. Per molte persone la casa è diventata una gabbia, soprattutto per chi non ha potuto vedere i propri affetti. Questo brano lo dedico a chi ha sofferto del distacco aspettando... domani».

Numeri strabilianti per il giovane Roccuzzo che in questi mesi è riuscito a collezionare 3 singoli nella top 50 iTunes, #1 e #3 in contemporanea di due singoli della classifica Viral di Spotify, #1 dei brani Virali su Tik Tok e #1 Hot 50 Italia Tik Tok.