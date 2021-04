Serie C: 1-0 dall'Avellino e il Bari si allontana dal secondo posto

(via Ssc Bari Fb)

All'82' Fella, con una zampata, ribadendo in rete il cross di Aloi nato da un calcio d'angolo, nega al Bari quel punto prezioso che avrebbe potuto blindare il terzo posto anche in virtù per la sosta forzata dell'inseguitore Catanzaro, dovuta ai casi di positività riscontrati nel club calabrese.E' l'epilogo dello scontro diretto per la seconda posizione del Girone C della Serie C 2020-21 che ha contrapposto nel tardo pomeriggio di sabato 10 aprile l'Avellino al Bari sul rettangolo del Partenio-Lombardi per la gara di cartello della trentacinquesima giornata del raggruppamento centromeridionale. A seguito dell'1-0 finale, gli irpini consolidano il secondo posto con 66 punti e il Bari, invece, resta "terzo" con 59 punti e con 1 una lunghezza di vantaggio sul Catanzaro, fermo a 58 punti.