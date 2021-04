Nel secondo tempo al 23’ Valente del Palermo di destro colpisce il palo. Al 44’ pareggia De Paoli su punizione. Al 93’ il Monopoli realizza il gol decisivo con Viteritti, tiro in diagonale su cross di Bunino. Vittoria importante per il Monopoli. E’ sestultimo in classifica con 37 punti.

Nel recupero della trentaduesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-1 in casa col Palermo. Nel primo tempo al 16’ Paolucci del Monopoli con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 29’ i siciliani passano in vantaggio con Somma, tiro di sinistro su passaggio di Marconi. Al 41’ Piccinni della squadra pugliese con un tiro da fuori area centra la traversa.