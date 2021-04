Sconfiggendo per 1-0 il Gravina con la rete realizzata da Diaz al 28', il Taranto consolida al termine della 24ma giornata il primato del Girone H di Serie D e prepara la fuga con 8 punti di vantaggio sul Casarano. Questa distanza in classifica è maturata anche a seguito dell'altro 1-0 subìto dai salentini, nell'incontro disputatosi giovedì 1 aprile 2021 in casa del Team Altamura.