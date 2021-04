Come si prenotano le vaccinazioni anti-Covid

BARI - Da oggi inper le prenotazioni entra in funzione il portale di Poste. Molte Regioni usano lo stesso sistema. Altre, come, hanno un proprio portale.Laha istituito una Cabina di regia regionale e Nuclei operativi aziendali coordinati dai Direttori Sanitari, al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico, pianificare le azioni e monitorare l'andamento della campagna.Al completamento delle campagne vaccinali per le categorie prioritarie indicate dal Piano nazionale vaccino anti-Covid, sarà avviata quella per la restante parte della popolazione. L’adesione è libera e volontaria, e non è vincolante.All’avvio della campagna di immunizzazione i soggetti aderenti ricevono le informazioni sulle caratteristiche del vaccino e sulle modalità di somministrazioni delle dosi previste.Il link per le vaccinazioni sul portale del servizio sanitario regionale è https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ , poi bisognerà selezionare la propria fascia di età e seguire le istruzioni.