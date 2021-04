Tennis: a Barcellona Sinner vola in semifinale

(via Jannik Sinner Fb)





Sinner è il più giovane semifinalista a Barcellona dal 2005 quando vi riesce Nadal a diciotto anni. Il greco Stefanos Tsitsipas supera 6-3 6-3 il canadese Felix Auger Aliassime. Lo spagnolo Rafael Nadal prevale 6-1 6-4 col sudafricano Cameron Norrie. L’altro spagnolo Pablo Carreno Busta si impone 6-4 3-6 7-5 con l’argentino Diego Schwartzman.

- Nei quarti di finale del torneo di Barcellona in Spagna di tennis maschile Jannik Sinner vince 6-2 7-6 con il russo Andrey Rublev e si qualifica per la semifinale. Con questo successo il diciannovenne altoatesino diventa numero 18 nella classifica mondiale ATP. Sinner strappa una palla break al russo nel primo set è efficace col top spin. Nel tie-break del secondo set sul 6-6 fa la differenza in positivo con i lungo linea e i pallonetti.