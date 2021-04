Ligue One: il Lilla pareggia, ok il Psg e il Monaco

Il Rennes prevale 3-0 ad Angers e fa un salto di qualità. Il Lione si aggiudica 2-1 la partita in trasferta col Nantes e resta quarto a 67 punti in zona Champions. Il Marsiglia vince 3-2 in casa col Lorient ed ha buone possibilità di qualificarsi per un posto in Europa League. Il Lens pareggia 1-1 a Brest e continua la sua striscia positiva di risultati. In coda il Digione ultimo a 18 punti supera 2-0 in casa il Nizza. Lo Strasburgo pareggia 1-1 a Nimes e fa un passo in avanti fondamentale verso la salvezza. Il Metz pareggia 0-0 in trasferta col Reims e si conferma tra le sorprese di questo torneo.

Nella trentatreesima giornata della Ligue One il Lilla pareggia 1-1 in casa col Montpellier ed è primo con 70 punti. Nel primo tempo al 21’ passa in vantaggio il Montpellier con Delort di testa. Nel secondo tempo al 40’ pareggia Araujo, tiro di sinistro. Resta in corsa per lo scudetto il Psg. La squadra parigina con due gol di Mbappè e una rete di Mauro Icardi supera 3-2 al “Parco dei Principi” il Saint Etienne ed è seconda a 69 punti. Il Monaco si impone 3-0 a Bordeaux e consolida il terzo posto con 68 punti.