Tennis: Ashleigh Barty trionfa nel torneo di Miami

L’ australiana Ashleigh Barty vince il torneo di tennis donne di Miami in Florida.Nella finale supera la canadese Bianca Andreescu per il ritiro dovuto alla distorsione alla caviglia dell’Andreescu nel secondo set sul 4-0 per la Barty. L’ australiana vince 6-3 il primo set. Per la Barty seconda vittoria a Miami dopo quella del 2019. Decimo titolo in singolare della carriera per l’australiana.

La Barty raggiunge la belga Kim Clijsters la svizzera Martina Hingis la spagnola Arantxa Sanchez Vicario l’americana Monica Seles e l’altra americana Venus Williams, le altre tenniste che durante gli anni hanno vinto per due volte a Miami. Per la Barty secondo torneo vinto nel 2021 dopo quello a fine Febbraio nello Yarra Valley Classic a Melbourne in Australia quando superò in finale la spagnola Garbine Muguruza. L’ australiana con questo successo a Miami si conferma numero uno al mondo nella classifica WTA.