Basket: l'Happy Casa Brindisi supera il Cantù per 93-71

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella venticinquesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 93-71 fuori casa col Cantù. Primo quarto, Gaspardo 9-2 per i pugliesi. Radic, 17-15 per i lombardi. Procida, Cantù prevale 22-21. Secondo quarto, Visconti 28-22 Happy Casa. Tripla di Bell, 35-26. Ancora Visconti, 42-30. Johnson tiene in gara i lombardi, ma 43-35 per la squadra di Frank Vitucci. Visconti, Brindisi si impone 48-37.

Terzo quarto, Visconti 54-39 per i pugliesi. Willis e Bostic 57-42. Thompson, 63-42. Perkins, Brindisi trionfa 76-56. Quarto quarto, Willis 80-61 Happy Casa. Perkins, 84-64. Thompson, 87-66. Bell, Brindisi vince questo quarto e 93-71 tutta la partita. Successo importante per l’ Happy Casa. E’ seconda in classifica con 34 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Visconti 13 punti e Perkins 12. Nei lombardi Smith 15 punti e Thomas 12. Nella ventiseiesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 11 Aprile alle 20, 45 in casa con l’Armani Milano.