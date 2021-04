Tennis: Sonego non giocherà il torneo di Madrid

Il suo allenatore Gino Arbino ha dichiarato: “Niente di grave ma non è il caso di accelerare i tempi di recupero. Si allenerà dopo più di una settimana di riposo a Torino provando il rovescio con la mano destra. Dopo riprenderà una volta guarito a usare anche la mano sinistra negli allenamenti. Giocherà a Roma Lione Parma e Parigi”.

Lorenzo Sonego non giocherà il torneo di tennis maschile di Madrid in Spagna, che si svolgerà dal 2 al 9 Maggio. Si è infortunato sbattendo l’anulare della mano sinistra contro la porta di casa. Ha riportato un distaccamento delle ossa. Starà a riposo per più di una settimana.