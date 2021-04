Tennis: Sonego vince il torneo Atp 250 di Cagliari

(Credits Foto Ubitennis/ Atp Cagliari)









Lorenzo Sonego vince il torneo ATP 250 di Cagliari di tennis maschile. Supera in finale 2-6 7-6 6-4 il serbo Laslo Djere. Per il torinese secondo titolo ATP in carriera dopo Antalya in Turchia del 2019. Da oggi Sonego è numero 28 nella classifica mondiale ATP. Sonego salva nove palle break su dodici. Quello di Sonego è il settantesimo successo di un tennista Italiano a livello ATP.

Sonego è il diciassettesimo Italiano a vincere due titoli nell’ era Open. Il torinese ha qualche difficoltà solo nel primo set contro il forte dritto di Djere. Nel secondo set in un match molto equilibrato riesce a imporsi al tie-break con i pallonetti e i lungo linea. Nel terzo set fa la differenza in positivo con un servizio preciso e i colpi imprendibili sotto rete.