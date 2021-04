Calcio, Serie B: l'Empoli vince in trasferta, il Cittadella pareggia a Frosinone

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentatreesima giornata di Serie B l’Empoli vince 1-0 in trasferta con la Reggiana e consolida la vetta con 62 punti. La Salernitana supera 3-0 in Liguria l’Entella, è terza a 57 punti e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Continua la crisi di risultati del Monza. I brianzoli perdono 1-0 ad Ascoli e non riescono a fare un salto di qualità.

Il Cittadella pareggia 1-1 a Frosinone e si conferma in zona play off. La Cremonese si impone 2-1 in casa in rimonta sul Pordenone e fa un passo in avanti importante per la salvezza. In coda il Pescara pareggia 1-1 fuori casa col Brescia ed è penultimo con 28 punti. La Reggina prevale 3-0 al “Granillo” col Vicenza in uno scontro diretto fondamentale per non retrocedere in Serie C. Il Venezia prevale 3-0 in casa col Cosenza e si rilancia dopo un periodo difficile.