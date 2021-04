Tokyo '21: Spagna-Argentina e Brasile-Germania per il calcio maschile

Nel gruppo C, sarà subito Spagna-Argentina con le furie rosse e i biancocelesti che affronteranno, a seguire, Egitto e Australia. Girone di ferro è anche il Gruppo D per la presenza di Brasile e di Germania che incontreranno Arabia Saudita e Costa d'Avorio. Nel girone A, la Francia sfiderà Messico, Giappone e Sudafrica. Infine, nel Gruppo B, confronti tra Romania, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Honduras.

- Si è svolto nella mattinata di mercoledì 21 aprile presso la sede della Fifa in Zurigo il sorteggio dei gironi del torneo olimpico di calcio maschile dei Giochi estivi di Tokyo in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021. In attesa di conoscere i "fuoriquota" che vi parteciperanno, il tabellone delle sfide si prospetta ugualmente interessante.