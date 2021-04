Francesco Marzio torna con il nuovo singolo ''Negli occhi del mondo''

Torna sulla scena musicale il cantante brindisino Francesco Marzio con il nuovo singolo ''Negli occhi del mondo'', colonna sonora del cortometraggio dall'omonimo titolo.

Cortometraggio audace per i drammi narrati e denunciati.: da un lato la perdita del lavoro, con particolare riferimento al mondo artistico/musicale causa la crisi economica generata dall' emergenza epidemiologica da SARS-COV-2. Dall'altro lato la violenza sulla donna fra le mura domestiche, amplificata dall'emergenza sanitaria che costringe a stare in casa.

Negli Occhi del Mondo - I Nuovi Poveri evidenzia città sorde al grido silenzioso di protesta di Andrea, un giovane musicista costretto dalla povertà in cui versa a vendere il suo amato strumento musicale, anima e áncora in una vita ormai senza certezze e orizzonti.Città sorde alla denuncia di Anita una giovane donna che trova la forza e il coraggio di ribellarsi, fuggire e denunciare l'inganno, la violenza subíta contro la sua volontà annullata e messa a tacere.I due drammi si consumano silenziosi, indisturbati, annullando volontà e sogni, azzerando vite. Ormai tutto sembra perduto.

Poi uno sguardo nuovo, l'ascolto reciproco di un grido di aiuto, il porgersi la mano, il correre in aiuto l'uno dell'altra ed i fili di due vite ormai sospese si riannodano, salvandosi. Sfondo di questo nuovo incontro la musica che torna prorompente a risuonare nelle loro vite e, per loro tramite, in una casa, per le vie delle città, vincendo l'ostinata sordità e cecità di chi non vuole sentire e vedere i nuovi poveri, figli di un crisi sanitaria ed economica, ma anche sociale e culturale.

Nel cortometraggio i personaggi principali sono interpretati da Vittoria Castagnotto (presentatrice tv, modella e influencer), Luca Spada e Jacopo Andreli (attori e registi)