Secondo il sondaggio, il 39,2% degli intervistati è a favore dell’annullamento delle Olimpiadi, mentre il 32,8% ritiene che sarebbe meglio se l’appuntamento slittasse ancora. Solo il 24% sembra favorevole all’organizzazione delle Olimpiadi e della Paralimpiadi per questa estate dopo il rinvio deciso lo scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. Il 92,6% delle persone intervistate dice di temere un aumento dei casi di Covid-19.

TOKYO — La maggior parte dei giapponesi sembrerebbe volere l’annullamento o ancora una nuova data per le Olimpiadi di Tokyo. E’ di questa opinione infatti il 72% delle persone interpellate in Giappone per un sondaggio dell’agenzia Kyodo. Preoccupa la diffusione del coronavirus e si teme una nuova ondata di contagi.