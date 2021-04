Ultimo, esce il videoclip di ''Buongiorno vita''

Esce oggi, lunedì 26 aprile, il videoclip ufficiale di “Buongiorno vita”, il nuovo singolo di Ultimo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 23 aprile.

Il video, diretto dagli YouNuts!, che già in precedenza hanno curato i videoclip di alcune delle canzoni di Ultimo, ha come protagonisti d'eccezione, oltre al cantautore stesso, gli attori Stefano Fresi e Camilla Filippi.

Il cantautore romano ha presentato il singolo “Buongiorno vita” in anteprima giovedì 22 aprile, dal parco archeologico del Colosseo, durante “Buongiorno vita – L’evento” in streaming su LIVENow, prodotto da Vivo Concerti. Lo show continuerà ad essere disponibile fino a venerdì 7 maggio su LIVENow. I biglietti sono in vendita su LIVENow e su TicketOne. Per qualsiasi informazione e ulteriori dettagli: www.vivoconcerti.com

A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi, ha già collezionato 38 dischi di platino e 18 dischi d'oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. Dal 2019 è Goodwill Ambassador UNICEF e supporta i progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo. Nel settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.