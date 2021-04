Vaccini anti Covid, la situazione Regione per Regione

ROMA - Oltre 15 milioni di persone in Italia hanno ricevuto almeno una dose del farmaco contro il Covid-19. Ma sono ancora molte le differenze da Nord a Sud: nel weekendfanno meglio delle altre.Nello specifico laè la quarta regione di Italia per somministrazioni di vaccino anticovid: ne sono state effettuate 967.273 su 1.071.275 dosi consegnate, pari 90,3% (dato aggiornato alle ore 17), preceduta solo daLa campagna vaccinale nella regione procede dando priorità ai cittadini con elevata fragilità, che sono presi in carico dai medici di medicina generale o dai centri di cure specialistiche; agli over 80 negli ambulatori e a domicilio; e per età, a partire dai 79 anni in giù senza fragilità.Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età (dati aggiornati alle ore 17) sono: 1 dose over 80 anni Puglia al 80,8% (dato Italia: 80,3%); 2 dose over 80 anni Puglia al 47,8% (dato Italia: 38,3%).1 dose 79 anni (Nati nel 1942) Puglia = 65%1 dose 78 anni (Nati nel 1943) Puglia = 64%1 dose 77 anni (Nati nel 1944) Puglia = 49%1 dose 76 anni (Nati nel 1945) Puglia = 42%1 dose 75 anni (Nati nel 1946) Puglia = 35%Da domani (oggi, ndr) le vaccinazioni della fascia di età tra i 79 e i 60 anni riprenderanno esclusivamente attraverso adesione alla campagna “La Puglia ti vaccina”.Non sarà invece possibile vaccinarsi “a sportello”, a causa della esiguità delle dosi rimaste. Nuove consegne di vaccino anticovid sono attese per mercoledì prossimo.