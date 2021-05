17 Bandiere blu per la Puglia

La Fee ha spiegato che la premiazione con la bandiera Blu avviene tramite una giuria, in cui partecipano i ministeri della Transizione ecologica e delle Politiche agricole e del Turismo in base a determinati criteri, che valutano vari parametri come il mare, la depurazione dell'acqua, rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, oltre alla ricezione turistica come la presenza di strutture alberghiere.

Nel consueto appuntamento sul monitoraggio della tenuta delle spiagge italiane, tenuto dalla ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education), la Puglia (con tre nuove bandiere e un'uscita) può contare ben 17 bandiere blu a pari della Toscana. Completano il podio Campania con 19 e Liguria con ben 32.